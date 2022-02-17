"Ливерпуль" победил "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Футболисты итальянского клуба "Интер" уступили английскому "Ливерпулю" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Игра прошла на стадионе Сан-Сиро в Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Голы в матче забили футболисты "Ливерпуля" Роберто Фирмино (75-я минута) и Мохамед Салах (83).

Таким образом, английская команда победила в седьмой раз подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится в Ливерпуле. Матч запланирован на 8 марта.

Ранее французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл испанский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.