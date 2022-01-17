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Спорт

17 января, 22:56

Нападающий "Баварии" Левандовский стал обладателем награды ФИФА

спорт

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Польши Роберт Левандовский взял награду Международной федерации футбола "лучшему футболисту года", сообщается на сайте ФИФА.

Победителя объявили на онлайн-церемонии вручения наград 17 января в швейцарском Цюрихе. При выборе брались во внимание результаты спортсменов с 8 октября 2020 года по 7 августа 2021 года.

За этот период Левандовский стал чемпионом Германии и обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир европейских чемпионатов. Кроме того, он получил эту награду второй год подряд.

На эту награду также претендовали футболист "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Криштиану Роналду в шорт-лист в этом году не включили.

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