Томас Тухель стал обладателем награды FIFA лучшему тренеру года

Фото: Pool via AP/Pierre Philippe Marcou

Главный тренер английского клуба "Челси" Томас Тухель взял награду Международной федерации футбола "лучшему тренеру 2021 года в мужском футболе", сообщается на сайте ФИФА.

Победителя объявили на онлайн-церемонии вручения наград 17 января в швейцарском Цюрихе.

В феврале 2020 года главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп 5 раз в сезоне был признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-лиге (АПЛ). По этому показателю он обошел наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, который в сезоне-2017/2018 становился лучшим тренером месяца четыре раза.