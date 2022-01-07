Салах, Левандовский и Месси претендуют на премию игроку года от ФИФА

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Международная федерация футбола (ФИФА) представила шорт-лист претендентов на награду лучшему футболисту года. Список был опубликован на официальном сайте организации.

В итоговый перечень вошли Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовский ("Бавария") и Лионель Месси (ПСЖ). Последние два игрока уже становились обладателями награды в 2020 и 2019 годах соответственно.

В предварительной версии списка также были Килиан Мбаппе и Неймар, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд, Жоржиньо и НГоло Канте.

Обладателя звания лучшего футболиста года объявят в швейцарском Цюрихе 17 января.

В ноябре 2021 года Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча". Футболист выиграл награду в рекордный седьмой раз.