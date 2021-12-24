В РФС рассказали о популяризации женского футбола в России

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Российский футбольный союз работает над развитием и популяризацией женского футбола. Для этого была принята специальная программа, рассказала в беседе с RT глава департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

"Также ведется работа по популяризации женского футбола в целом", – сказала она.

Сучкова напомнила, что в 2019 году была принята программа развития женского футбола, которая наряду с прочим предполагает меры по увеличению массовости спортивного резерва, развитию клубных соревнований и укреплению института сборных команд.

По ее словам, реализация программы уже дала свои плоды. Например, в 2021 году свыше двух тысяч детей начали заниматься в проектах РФС, также были организованы такие элитные детско-юношеских соревнования, как ЮФЛ-девушки и Молодежная лига, являющиеся ступенью на пути к профессиональному спорту.

Ранее РПЛ и РФС согласовали со столичными властями и Роспотребнадзором увеличение разрешенной посещаемости игр в Москве до 70% от общей вместимости стадионов. До этого на соревнованиях в столице разрешали 30% от вместимости стадионов. При этом предъявление QR-кодов для посещения спортивных мероприятий по-прежнему остается обязательным.