РПЛ согласовала с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости матчей в Москве

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Российская Премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) согласовали со столичными властями и Роспотребнадзором увеличение разрешенной посещаемости игр в Москве до 70% от общей вместимости стадионов, сообщается на сайте РПЛ.
До этого на соревнованиях в столице разрешали 30% от вместимости стадионов, однако столичные футбольные клубы – "Динамо", "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА – получили разрешение на допуск не более 70% фанатов от вместимости стадионов на игры, которые пройдут в декабре.
В РПЛ напомнили, что основное требование для посещения матчей – наличие QR-кода. Документ должен подтверждать полную вакцинацию от COVID-19 или то, что человек уже переболел коронавирусом.
"QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия", – отмечается в сообщении.
Ранее суд в Москве запретил 20 болельщикам посещать игры после файер-шоу на матче ЦСКА – "Зенит". Также сообщалось, что РПЛ проведет тщательное расследование ситуации с задержаниями болельщиков. По мнению организации, подобные события портят как имидж РПЛ, так и всего российского футбола в целом.
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