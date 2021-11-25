"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Фото: EPA/TASS/YURI KOCHETKOV

Московский футбольный клуб "Локомотив" уступил итальянской команде "Лацио" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

Два гола на счету нападающего Чиро Иммобиле (56-я и 63-я минуты). Еще одним забитым мячом отметился Педро на 87-й минуте.

По итогам пяти туров группового этапа "Локомотив" занимает последнее место в группе E. Таким образом, московская команда потеряла шансы на выход из группы в плей-офф турнира.

В заключительном матче группового этапа "Локомотив" сыграет с французским "Марселем". В случае победы российский клуб попадет в плей-офф Лиги конференций.

Ранее московский "Спартак" победил "Наполи" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.