"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в матче группового этапа Лиги Европы

Фото: ТАСС/Григорий Дукор
Московский футбольный клуб "Спартак" провел ничейный матч с английским "Лестером" в рамках группового этапа Лиги Европы.
Игра прошла на стадионе "Кинг Пауэр – Уолкерс" в Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 51-й минуте открыл нападающий "Спартака" Виктор Мозес. Ответный мяч за "Лестер" на 58-й минуте забил Даниэль Амарти.
Следующий матч на турнире "Спартак" проведет против итальянского "Наполи". Игра пройдет 24 ноября в Москве.
Накануне в матче четвертого тура Лиги Европы российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с турецким "Галатасараем". Игра завершилась со счетом 1:1.
До этого "Зенит" уступил итальянскому "Ювентусу" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла на стадионе "Альянц – Ювентус" в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу итальянской команды.
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