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Спорт

00:53

"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в матче группового этапа Лиги Европы

спорт

Фото: ТАСС/Григорий Дукор

Московский футбольный клуб "Спартак" провел ничейный матч с английским "Лестером" в рамках группового этапа Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе "Кинг Пауэр – Уолкерс" в Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 51-й минуте открыл нападающий "Спартака" Виктор Мозес. Ответный мяч за "Лестер" на 58-й минуте забил Даниэль Амарти.

Следующий матч на турнире "Спартак" проведет против итальянского "Наполи". Игра пройдет 24 ноября в Москве.

Накануне в матче четвертого тура Лиги Европы российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с турецким "Галатасараем". Игра завершилась со счетом 1:1.

До этого "Зенит" уступил итальянскому "Ювентусу" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Альянц – Ювентус" в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу итальянской команды.

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