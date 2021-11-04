"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В матче четвертого тура Лиги Европы российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с турецким "Галатасараем".

Футболист "Галатасарая" Софьян Фегули забил на 43-й минуте. На 73-й минуте "Локомотив" сравнял счет благодаря Франсуа Камано.

Ранее сообщалось, что российский футбольный клуб "Зенит" уступил "Ювентусу" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе "Альянц – Ювентус" в Турине. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу итальянской команды.

В составе "Ювентуса" дважды отличился нападающий Пауло Дибала – 11-я и 58-я минуты. Также голы забили Федерико Кьеза (73-я минута) и Альваро Мората (82). Кроме того, на 26-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. Еще один гол "Зенита" на счету нападающего Сердара Азмуна. Игрок отличился на 92-й минуте.

