Матчи "Спартака" и "Динамо" пройдут в Москве с заполняемостью трибун 30%

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Футбольные матчи "Спартака" и "Динамо" 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в Москве с заполняемостью трибун 30%. Такое решение принял Роспотребнадзор, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
"Согласно решению Роспотребнадзора, матчи "Динамо" и "Краснодара" (6 ноября, 16:30) и "Спартака" и "Локомотива" (7 ноября, 19:00) пройдут в соответствии с запланированным календарем на "ВТБ Арене – Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и "Открытие Банк Арене" соответственно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что допуск болельщиков на стадион будет осуществляться только при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном заболевании в течение шести месяцев.
Ранее был назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022.
В ноябре российской сборной предстоит сыграть два матча. Первая встреча пройдет с командой Кипра 11 ноября, вторая встреча – с Хорватией 14 ноября.
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