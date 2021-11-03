Матчи "Спартака" и "Динамо" пройдут в Москве с заполняемостью трибун 30%

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Футбольные матчи "Спартака" и "Динамо" 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в Москве с заполняемостью трибун 30%. Такое решение принял Роспотребнадзор, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Согласно решению Роспотребнадзора, матчи "Динамо" и "Краснодара" (6 ноября, 16:30) и "Спартака" и "Локомотива" (7 ноября, 19:00) пройдут в соответствии с запланированным календарем на "ВТБ Арене – Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и "Открытие Банк Арене" соответственно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что допуск болельщиков на стадион будет осуществляться только при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном заболевании в течение шести месяцев.

Ранее был назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022.

В ноябре российской сборной предстоит сыграть два матча. Первая встреча пройдет с командой Кипра 11 ноября, вторая встреча – с Хорватией 14 ноября.

