Смолов пропустит матч с "Нижним Новгородом" из-за сомнительного теста на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов пропустит матч против "Нижнего Новгорода" из-за сомнительного теста на коронавирус, сообщает ТАСС.

"Федор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни коронавируса. <...> На данный момент медицинский штаб "Локомотива" расценивает результат его анализа как ложноположительный", – рассказали в пресс-службе команды.

В клубе уточнили, что Смолов был планово вакцинирован от коронавируса в апреле 2021 года.

Из-за сомнительного теста на коронавирус форвард тренировался отдельно от команды. Все остальные игроки, а также персонал и представители тренерского штаба, сдали дополнительный тест, не выявивший у них COVID-19.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России по футболу представил расширенный состав команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. Федор Смолов был одним из нападающих, которые могут быть вызваны для подготовки к предстоящим играм.