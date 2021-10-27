Стали известны все клубы-участники 1/8 финала Кубка России по футболу

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Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу.

Путевки в следующий раунд соревнований получили девять клубов Российской премьер-лиги: петербургский "Зенит", московские "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо", казанский "Рубин", тульский "Арсенал", "Сочи" и "Нижний Новгород".

Также в 1/8 финала пробились шесть клубов Футбольной национальной лиги: "Балтика" (Калининград), "Енисей" (Красноярск), "Ротор" (Волгоград), "Кубань" (Краснодар), КАМАЗ (Набережные Челны), "Алания" (Владикавказ).

Кроме того, в 1/8 также вышел один представитель ФНЛ-2 – "Чайка" (Песчанокопское).

Четыре клуба Российской премьер лиги, из прошедших в 1/8, принимали участие в предварительном раунде, пять – прошли напрямую, поскольку являются участниками еврокубков.

Матчи этой стадии запланированы на март следующего года. Пары будут определены жеребьевкой.

Ранее тренерский штаб национальной сборной России по футболу представил расширенный состав команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

Среди нападающих штаб Валерия Карпина назвал игроков "Локомотива" Федора Смолова, ЦСКА Антона Заболотного, "Динамо" Константина Тюкавина, "Уфы" Гамида Агаларова, "Крыльев Советов" Ивана Сергеева (в минувшем сезоне игрок забил 40 голов в ФНЛ).