РФС представил расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

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Тренерский штаб национальной сборной России по футболу представил расширенный состав команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. Он опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Среди нападающих штаб Валерия Карпина назвал игроков "Локомотива" Федора Смолов, ЦСКА Антона Заболотного, "Динамо" Константина Тюкавина, "Уфы" Гамида Агаларова, "Крыльев Советов" Ивана Сергеева (в минувшем сезоне игрок забил 40 голов в ФНЛ).

Среди полузащитников наибольшее представительство у "Локомотива" и "Зенита". От "железнодорожников" в состав могут войти Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Константин Марадишвили, а команда из Санкт-Петербурга представлена Александром Ерохиным, Далером Кузяевым и Андреем Мостовым.

Также в расширенный состав попали защитники "Зенита" Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков и Данил Круговой.

В предварительный список сборной России включили и нового вратаря. Им стал россиянин Никита Хайкин, выступающий за "Буде-Глимт" из Норвегии. Также тренерский штаб рассмотрит кандидатуры Маринато Гилерме, Матвея Сафонова, Сослана Джанаева и Ильи Лантратова.

Накануне в игре 12-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл московский "Спартак" со счетом 7:1. Голами в составе хозяев отметились Сердар Азмун, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин, за "красно-белых" отличился Квинси Промес.

