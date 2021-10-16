Потасовка произошла между футболистами "Спартака" и "Динамо" на матче РПЛ

20:58
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Массовая драка произошла между футболистами "Спартака" и "Динамо" в конце первого тайма матча 11-го тура Российской Премьер-лиги, который проходит на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.
Все началось с перепалки между защитником красно-белых Самуэлем Жиго и полузащитником гостей Арсеном Захаряном. Последний до этого получил фол за жесткий подкат в ноги спартаковца Максимилиано Кофрие.
В итоге желтые карточки получили Захарян, Жиго, защитник "Спартака" Георгий Джикия, а также нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев.
Во втором тайме матча счет составил 2:2.
Ранее в Турции матч пятого тура чемпионата страны по футболу между "Алтаем" и "Гезтепе" пришлось приостановить из-за появления на поле собаки. Животное выбежало на газон до стартового свистка и начало играть с тренировочными мячами.
Спустя время голкиперу "Гезтепе" Халилу Акбунару удалось поймать пса и взять на руки. После этого инцидента игра была продолжена. Встреча завершилась со счетом 2:1, победил "Алтай".
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