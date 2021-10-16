Потасовка произошла между футболистами "Спартака" и "Динамо" на матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Массовая драка произошла между футболистами "Спартака" и "Динамо" в конце первого тайма матча 11-го тура Российской Премьер-лиги, который проходит на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.

Все началось с перепалки между защитником красно-белых Самуэлем Жиго и полузащитником гостей Арсеном Захаряном. Последний до этого получил фол за жесткий подкат в ноги спартаковца Максимилиано Кофрие.

В итоге желтые карточки получили Захарян, Жиго, защитник "Спартака" Георгий Джикия, а также нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев.

Во втором тайме матча счет составил 2:2.

Ранее в Турции матч пятого тура чемпионата страны по футболу между "Алтаем" и "Гезтепе" пришлось приостановить из-за появления на поле собаки. Животное выбежало на газон до стартового свистка и начало играть с тренировочными мячами.

Спустя время голкиперу "Гезтепе" Халилу Акбунару удалось поймать пса и взять на руки. После этого инцидента игра была продолжена. Встреча завершилась со счетом 2:1, победил "Алтай".

