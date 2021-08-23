Матч чемпионата Франции прервали из-за драки футболистов и болельщиков

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Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ниццей" прервали из-за беспорядков. В конце игры сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".
Уточняется, что игру остановили на 75-й минуте, когда счет был 1:0 в пользу "Ниццы". Это произошло после того, как футболист "Марселя" Димитри Пайет бросил обратно на трибуны одну из пластиковых бутылок, которые во время матча в него кидали болельщики команды-соперника. Разъяренные фанаты начали прорываться на поле, но судья отправил футболистов в раздевалки.
Спустя время игроки "Ниццы" вернулись на поле, но команда "Марселя" отказалась продолжать игру. После этого рефери Бенуа Бастьен объявил, что матч не будет продолжен.
Ранее сообщалось, что матч чемпионата Приморского края по футболу сорвался из-за драки болельщиков на трибунах. По словам очевидцев, во время беспорядков были слышны звуки стрельбы. Трое мужчин в результате потасовки обратились за медицинской помощью, еще несколько жителей Владивостока были задержаны.
В УМВД отметили, что матч не был согласован ни с полицией, ни с администрацией города.
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