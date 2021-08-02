Матч "Ахмат" – "Сочи" прервали из-за змеи на поле

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Матч "Ахмат" – "Сочи" второго тура Российской премьер-лиги прервали после того, как на поле стадиона "Ахмат Арена" выползла змея. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что инцидент произошел на шестой минуте матча. Первым животное заметил вратарь хозяев Гиорги Шелия, который указал на него судье. После этого работники стадиона оперативно вынесли змею с поля, и игра продолжилась.

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды "Сочи".

Ранее в матче второго тура чемпионата России по футболу "Локомотив" одержал победу над ЦСКА.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Таким образом, "Локомотив" одержал вторую победу в первых двух турах чемпионата.

