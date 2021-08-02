Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК "Ростов"

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Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщается в аккаунте клуба в Twitter.

"Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера "Ростова". Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК "Ростов", и для сборной России", – приводятся слова Карпина.

Тренер объяснил, что "взял на себя тяжелую ношу", имея в виду руководство командой "Ростов" и российской сборной. По его словам, так он мог нанести клубу только вред.

Он отметил, что решение было принято в ходе разговора с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем. Оба согласились с тем, что в сложившихся условиях обеим сторонам будет лучше, если Карпин сосредоточится на работе в качестве главного тренера сборной.

Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу 23 июля. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе "Ростов".

Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

