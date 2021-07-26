Карпин выберет капитана сборной России во время сбора перед сентябрьскими матчами

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Капитан российской сборной по футболу будет определен во время первого сбора перед сентябрьскими матчами. Об этом сообщил главный тренер команды РФ Валерий Карпин.

"Чтобы понимать, кто будет капитаном, нужно понять, кто приедет. Сейчас можно фантазировать, но зачем говорить, если игроки могут получить травму? Когда мы объявим футболистов на первый сбор, сделаем вывод. Кого я вижу? Нужно пообщаться", – приводит слова Карпина ТАСС.

Карпин подчеркнул, что у него запланировано общение с тренерским штабом и тренерами российских команд, а также с потенциальными кандидатами в сборную.

"Договорился пообщаться с Леонидом Викторовичем [Слуцким], он тоже много может сказать по всем игрокам, которые могут быть нам интересны", – добавил он.

Также он рассказал о планах попросить клубы РПЛ сдвинуть по времени тур перед сентябрьскими матчами национальной команды, чтобы подготовиться к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

23 июля главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе. О подписании контракта с тренером РФС объявил 26 июля.

Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.