В Кремле высказались о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу, отметив, что в Кремле лишь готовы радоваться и огорчаться победам и поражениям национальной команды, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо никаких других [комментариев]", – заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков сообщил, что не знает о реакции Владимира Путина на назначение Карпина.

23 июля главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу, специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оставил пост 8 июля после неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы по футболу.