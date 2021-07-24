Почему Валерия Карпина назначили на пост главного тренера сборной России по футболу

23 июля Российский футбольный союз объявил о назначении наставника "Ростова" Валерия Карпина главным тренером сборной России. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему РФС выбрал подходящую, но при этом компромиссную фигуру.



Надо сказать, что поиски нового главного тренера сборной России немного затянулись. 8 июля был официально отправлен в отставку Станислав Черчесов. И лишь спустя полмесяца Российский футбольный союз (РФС) назначил на его место Валерия Карпина. Казалось бы, две недели – это мизерный срок для таких важных кадровых перестановок. Но выходит как раз наоборот: обычно увольнение, которое не случается неожиданно, а планируется сильно заранее (кажется, именно так было в ситуации с Черчесовым), сопровождается поиском достойных кандидатов. Долгая пауза между отставкой и новым назначением – сигнал того, что либо РФС слишком придирчиво выбирал тренера, либо мало кто горел желанием идти на эту должность.

Как утверждали СМИ, в шорт-листе Российского футбольного союза было три кандидатуры: бывший тренер "Ростова" и казанского "Рубина" Курбан Бердыев, нынешний наставник "Ростова" Валерий Карпин и рулевой молодежной сборной Германии Штефан Кунц. Причем последний считался наиболее вероятным претендентом на пост тренера российской национальной команды. Однако диалог РФС и Кунца зашел в тупик, потому что не удалось договориться по должности координатора сборных, которого немецкий специалист просил к себе в помощники. В итоге, отечественные функционеры предпочли Карпина, хотя переговоры с ним, по сути, были не сильно легче.

Главный тренер "Ростова" сразу заявил РФС, что не собирается покидать свою команду и готов возглавить сборную только при условии совмещения этой работы с тренерской деятельностью в клубе. В футбольном союзе от этой идеи оказались не сильно в восторге: похожий сценарий был с Леонидом Слуцким в 2015-2016 годах. Начиналось все довольно радужно, а закончилось вылетом с чемпионата Европы во Франции. Так что на идею Карпина РФС согласилось явно скрепя сердце. Хотя были ли у них альтернативы? По какой логике был составлен шорт-лист кандидатов в сборную? Почему не Юрий Семин, Лоран Блан, Николай Писарев, Йоахим Лев, Сергей Семак, Игорь Черевченко или снова Леонид Слуцкий? Кто из них отказал, а кому отказали? Это все вопросы скорее риторические. А ответы на них мы если и узнаем, то совсем нескоро.



Главный тренер сборной России – Валерий Карпин – это безусловно великолепное кадровое решение. Несмотря на не самый легкий и уживчивый характер, Карпин – грамотный специалист, который уже достаточно хорошо проявил себя в "Ростове".



Учитывая регулярные проблемы с финансированием, команда с берегов Дона который сезон не только остается на плаву, но и постоянно навязывает борьбу за еврокубки. И хоть "Ростов" в прошлом сезоне и занял по итогу девятое место, две трети чемпионата дончане шли в топ-5 (даже после продажи в "Дженоа" Элдора Шомуродова) и сдали из-за большого количества травмированных, заболевших коронавирусом и объективного отсутствия психологических и физических резервов для борьбы с топ-командами Российской Премьер-лиги.



Но есть в назначении Карпина и большие проблемные зоны. Первая, повторюсь, это совмещение работы в сборной и клубе. Существует не так много примеров, когда от этого действительно выигрывали все стороны. Сейчас ситуация выглядит так, как будто Карпиным решили прикрыть дыру в поисках более подходящего кандидата. Но если это так, то с тем же успехом можно было бы оставить и Станислава Черчесова – уж как-нибудь отборочный этап к чемпионату мира он бы провел. Впрочем, возможно, это промежуточный вариант, после которого Карпин продолжит работу как раз в сборной, а не в клубе. Тогда на данный момент пока никто почти ничего не теряет.

Если Валерий Георгиевич сможет пробиться со сборной на чемпионат мира, то получит всеобщее признание и серьезные финансовые бонусы, а РФС окончательно восстановит подпорченную Черчесовым репутацию. Но если нет, то Карпин просто вернется в "Ростов", а РФС найдет другого специалиста (почти наверняка иностранца), начав все с чистого листа.



Еще одна проблема – отношения нового тренера сборной с нынешним капитаном национальной команды Артемом Дзюбой. История их неприязни друг другу тянется еще со времен, когда Карпин был гендиректором (и после тренером) "Спартака", а Дзюба – игроком красно-белых.



Поэтому сейчас повис вопрос: как обе стороны будут работать вместе и не придется ли Артему в этих обстоятельствах вообще завершить карьеру в национальной команде.

И, наконец, третий вопрос: способен ли помочь Карпин сборной, если неудачные результаты российской команды связаны в первую очередь не с персоналиями, а с системой? Да, Черчесов был взбалмошным и претенциозным персонажем, давал безумные по содержанию интервью и пресс-конференции. Но в сухом остатке, отбросив весь этот налет, результат был плюс-минус таким, каким он и должен был быть. Даже если бы бывший главный тренер сборной заменил всю команду теми, кого хотели видеть комментаторы спортивных ресурсов, вряд ли бы это изменило положение дел кардинальным образом. Наша сборная сейчас, как и весь российский футбол переживает не лучшие времена. И один грамотный специалист здесь мало что может поменять. Пусть и хотелось бы в это очень сильно верить.