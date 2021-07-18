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Как петербургский "Зенит" в шестой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Три нелепых мяча: как "Зенит" стал шестикратным обладателем Суперкубка России
спорт

Петербургский "Зенит" стал обладателем Суперкубка России, победив в матче за титул московский "Локомотив". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Зенит" вплотную приблизился к рекорду ЦСКА.

Суперкубок России – своеобразный турнир. Вроде бы это титул, который привязан к предыдущему сезону, но разыгрывается он традиционно за несколько дней (или даже за день) до начала следующего. Хоть это и важное соревнование, но не дает победителю ничего, кроме собственно звания победителя Суперкубка и 15-килограммовой латунной чаши. Этот матч вроде бы должен показать расклад сил, который будет в следующем чемпионате, но судить о целом сезоне по одной игре просто нелепо.

За последние шесть лет "Локомотив" играл в Суперкубке пять раз и смог взять трофей лишь однажды. И в очередной заход железнодорожники снова подтвердили статус самой невезучей команды турнира.

Вообще, "Локомотив" за это межсезонье претерпел серьезные изменения – в первую очередь, в части топ-менеджмента. В клуб пришел бывший тренер "Хоффенхайма", "Шальке" и "Лейпцига" Ральф Рангник, который занял пост главы департамента по спорту и развитию. А техническим директором и одним из помощников Рангника стал бывший гендиректор "Спартака" Томас Цорн. Какие плоды это принесет, нам еще только предстоит увидеть. Например, спортивные СМИ уже активно сватают в "Локомотив" 25-летнего хорватского защитника "Байера" Тина Едвая. А пока железнодорожники довольствуются тем, что есть. И для фанатов красно-зеленых в матче Суперкубка приятного в этом было мало.

Первая половина тайма прошла в равной борьбе: неплохой момент был у "Зенита", когда Гильерме неудачно сыграл на выходе, а затем уже мог открывать счет "Локомотив" – Федор Смолов из отличной позиции пробил мимо ворот. Однако первый гол все-таки забили сине-бело-голубые. На 27-й минуте после чудовищной ошибки обороны "Локо" мяч забил Далер Кузяев.

После пропущенного гола железнодорожники предпринимали вялые попытки отыграться, но до перерыва, несмотря на преимущество во владении мячом, так и не создали ни одного по-настоящему опасного момента.

А в начале второго тайма, на 57-й минуте, "Локомотив" опять допустил грубейший ляп в обороне, позволил Сердару Азмуну выйти один на один с Гильерме и удвоить счет.

Ну и триптих из фантасмагорических ошибок "Локо" завершил сам капитан и по совместительству вратарь клуба: на 83-й минуте Гильерме неудачно принял мяч после паса от своего защитника в штрафной и подарил мяч Артему Дзюбе. Тот уступил право пробить Александру Ерохину, а 21-му номеру оставалось просто вколотить снаряд в пустые ворота. В результате железнодорожники, не уступая по игре (а в каких компонентах даже превосходя "Зенит"), сами же и упустили очередной Суперкубок. А клуб с берегов Невы взял шестой трофей, вплотную приблизившись к ЦСКА, у которого таких титулов семь.

Повторюсь, вряд ли по этой победе можно делать какие-то прогнозы по сезону, но что стоило бы отметить, так это всю ту же бешеную концентрацию "Зенита", которая помогла ему уже трижды подряд выиграть чемпионство страны. И если в грядущем сезоне РПЛ остальные российские клубы не начнут подтягивать себя в этом компоненте, то итоги первенства можно начать подводить уже сейчас.

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Фехретдинов Тимур

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