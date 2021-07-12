Самые запоминающиеся моменты чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы официально закончен. Заслуженным победителем турнира стала сборная Италии. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подвел итоги прошедшего турнира и рассказал о его ключевых моментах.



Первая за 53 года победа Италии

Конечно же, наиболее важная веха, которая останется в памяти людей спустя десятилетия – это чемпионство сборной Италии. Еще три года назад "скуадра адзурра" переживала серьезный кризис – итальянцы не смогли отобраться на чемпионат мира в России. Для команды с Апеннинского полуострова это было сродни катастрофе: до этого последний раз она не попадала на мундиаль в далеком 1958 году. На смену провалившемуся Джампьеро Вентуре пришел хорошо знакомый российским болельщикам Роберто Манчини.

Именно под его руководством Италия смогла вырулить из пике и вернуться в десятку сильнейших сборных мира. А затем впервые за 53 года победила на чемпионате Европы. Конечно, всего этого могло и не быть – определенная доля везения помогла подопечным Роберто Манчини обыграть в полуфинале Испанию по пенальти. В финале все решилось также благодаря серии одиннадцатиметровых. Но без кого этого чуда точно не было бы, так это без великолепного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и всей остальной команды: от Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини до Федерико Кьезы и Лоренцо Инсинье.

Остановка сердца во время матча

Не менее запоминающимся событием Евро для футбольных болельщиков останется инцидент, случившийся с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в самом начале турнира. Миллионы людей наблюдали, как звезда итальянского "Интера" в матче с Финляндией пережил остановку сердца прямо на футбольном поле. Тогда великолепно отработали не только врачи, вытащившие Эриксена с того света, но и его партнеры по сборной, сначала оказав своему соотечественнику необходимую помощь до прибытия докторов, а затем слаженно закрыв его от объективов фото- и видеокамер.

Эриксен, к большому счастью, быстро пошел на поправку. А лейтмотив поддержки Кристиана непременно присутствовал на каждом матче датской сборной и даже других команд. Более того, пост из больницы, в котором футболист поблагодарил всех неравнодушных, за один день собрал несколько миллионов лайков.

Лучший бомбардир – автогол

Официально главным бомбардиром чемпионата Европы стал португалец Криштиану Роналду, который повторил мировой рекорд по голам за сборную. Но, как многие шутили, на самом деле наибольшим количеством мячей отличился футболист по фамилии "Автогол".

Действительно на этом Евро сборные умудрились забить рекордные 11 голов в свои ворота, тогда как за всю предыдущую историю турнира их было всего девять. Сложно сказать, что это стало результатом какого-то определенного обстоятельства: качества полей или качества футбола. Просто все совпало таким чудесным образом. Но от этого сей факт не перестал быть менее смешным и забавным.

Много овертаймов и серий пенальти

На этом Евро во главу угла был поставлен антифутбол. Почти все команды разом поняли, что играть красиво не всегда равно играть эффективно, а уж тем более не то же самое, что выигрывать. Поэтому, наплевав на зрелищность, такие мощные сборные, как Бельгия, Англия, Испания и Франция, частенько предпочитали плясать от результата, а не от качества игры.

Возможно, по этой причине на прошедшем турнире было не только много автоголов, но и большое количество овертаймов и серий пенальти. Даже победитель Евро определился именно таким образом.

"Нырок" в финал от Стерлинга

Судейский корпус неплохо отработал чемпионат Европы (в том числе и российский арбитр Сергей Карасев), но одну ошибку, которую допустили рефери на этом первенстве, запомнят надолго. Речь, конечно же, про нырок Рахима Стерлинга в матче с Данией. Англичанин на 102-й минуте упал в штрафной после единоборства с Матиасом Йенсеном и Йоакимом Мехле, и судья из Нидерландов Данни Маккели без колебания указал на "точку", даже не удосужившись пересмотреть эпизод самостоятельно.

Сейчас уже совершенно очевидно, что арбитр допустил грубейшую ошибку, назначив пенальти. Но куда ужаснее, что именно это решение в результате и отправило в финал сборную Англии, тогда как у Дании были все шансы на то, чтобы попытать силы в серии одиннадцатиметровых. Впрочем, карма в конечном счете все равно нанесла британцам ответный удар.