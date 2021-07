Как сборная Италии выиграла финал чемпионата Европы

Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как итальянцы отомстили за Данию, а Англия проиграла свой первый и единственный финал Евро.



Есть такая крылатая советская фраза: трус не играет в хоккей. Как показал финал чемпионата Европы, в футбол трус тоже не играет. Вернее как: играть-то играет, но не всегда выигрывает. Главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта одновременно любили и ненавидели на протяжении всего Евро. С одной стороны, на игру, которую прививал Саутгейт, было эстетически тяжело смотреть: сборная Англии под его руководством не метала искры и не уничтожала соперников как Бельгия или Франция, а за групповой этап британцы забили всего два мяча. Да, после были четыре гола Украине, но это – скорее исключение из правил. В остальном Саутгейт предпочитал, что называется, плясать от печки.

С другой стороны, возможно, поэтому Англия прошла так далеко, до самого полуфинала единственной из всех сборных не пропустив ни одного гола, а Джордан Пикфорд побил легендарный рекорд Гордона Бэнкса по количеству сухих минут за национальную команду. Но при всей эффективности была в плане Саутгейта гигантская брешь, которая могла закончить все для Англии еще в полуфинале с Данией. При тотальном контроле мяча и игре от обороны британцы почти в каждом матче с большим трудом продвигались вперед и создавали мизерное количество моментов у ворот соперника. Команда Каспера Хьюлманда поставила в Англию в совсем неудобное положение – забила первой, заставила отыгрываться, имея крепкую оборону и едва не довела дело до серии пенальти, если бы не тот самый нырок Рахима Стерлинга.



Но что не получилось у датчан, получилось у итальянцев. Причем в матче, который с самых первых минут складывался в пользу команды Гарета Саутгейта. Англии удивительным образом удалось забить уже на второй минуте: Киран Триппьер забросил мяч на левый край штрафной, а оставшийся в одиночестве Люк Шоу без проблем переиграл Джанлуиджи Доннарумму. И дальше британцы на кураже вполне могли закреплять результат. Тем более что переполненные трибуны родного "Уэмбли" остервенело гнали вперед свою команду (настолько, что даже освистали гимн итальянцев перед стартовым свистком). Но, судя по всему, Гарет Саутгейт снова решил перестраховаться. И эта излишняя осторожность в конечном счете стоила ему титула. На 67-й минуте после углового в штрафной англичан произошла неразбериха, которая закончилась точным ударом Леонардо Бонуччи. И матч в итоге ушел на овертайм.

Так как на этот раз "левый" пенальти в ворота соперников англичан никто назначать не стал, а итальянцы больше не преуспели в создании голевых эпизодов, игра плавно перетекла в серию пенальти. Для Гарета Саутгейта этот момент получился довольно символичным. В 1996 году по пенальти сборная Англия проиграла немцам в полуфинале Евро. Решающий одиннадцатиметровый не реализовал как раз Саутгейт. Видимо, надеясь на свое чутье и желая исправить тот досадный удар, специально под серию пенальти главный тренер сборной Англии выпустил Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо. По горькой иронии, именно эти два футболиста промазали решающие удары в финале с Италией, позволив Джанлуиджи Доннарумме стать героем этого вечера, а Леонардо Бонуччи радостно распевать "It's coming to Rome", пародируя уже набившую оскомину песню "Football is coming home".



Это был первый в истории финал Евро для сборной Англии. Команда Гарета Саутгейта дошла до решающей стадии и имела все шансы взять чемпионство, сделав миллионы фанатов по всей Великобритании счастливыми. Но футбол в лице сборной Италии оказался сильнее. А главный тренер проигравшей стороны благими намерениями вымостил себе дорогу прямо на завтрашние передовицы всех британских газет. Хотя кто знает – может быть, без Саутгейта у Англии не было бы даже этого. Ну и, конечно, нельзя не отметить Роберто Манчини. Специалист, которого после "Зенита" многие списали со счетов (не будет лишним еще раз напомнить цитату Артема Дзюбы – "да он вообще не тренер"), возглавил сборную Италии в весьма плачевном состоянии, когда "Скуадра адзурра" умудрилась не попасть на чемпионат мира. Но за три года Манчини смог взбодрить команду и привел ее к победе на Евро – первой за 53 года.