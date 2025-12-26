Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Народную артистку России Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.

В учреждении уточнили, что она будет похоронена рядом с супругом, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым.

Перед похоронами в театре состоится прощание. В связи с этим учреждение отменило показы спектаклей "Эта прекрасная жизнь" и "Макбет".

Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Худрук театра Евгений Писарев уточнил, что актриса умерла после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Свои соболезнования выразил Владимир Путин. Президент назвал Алентову замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком.

Артистка известна зрителям ролями в театре и кино. Она сыграла в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

