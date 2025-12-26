Форма поиска по сайту

26 декабря, 17:15

Культура

Театр Пушкина отменил показы спектаклей в день прощания с Алентовой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Театр имени Пушкина отменил показы спектаклей "Эта прекрасная жизнь" и "Макбет" 29 декабря, в день прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Как объяснил театр, возврат средств за билеты будет произведен автоматически. Билеты, которые гости приобрели в кассе, можно вернуть до 12 января.

Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Как уточнял худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, актриса умерла после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Прощание с артисткой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря. В этот день планируется гражданская панихида.

Свои соболезнования выразил Владимир Путин. Президент назвал Алентову замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком.

Артистка известна зрителям ролями в театре и кино. Она сыграла в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

Москвичи принесли цветы к Театру имени Пушкина в память об актрисе Вере Алентовой

утратыкультура

