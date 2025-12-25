Форма поиска по сайту

25 декабря, 19:10

Мэр Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Веры Алентовой. Его телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Не стало Веры Валентиновны Алентовой – всенародно любимой актрисы, оставившей большой след в душе зрителей и отечественной культуре", – написал Собянин.

Он назвал артистку талантливой, очаровательной и неподражаемой. По словам мэра, Алентова блистательно исполнила десятки ролей, которые вошли в золотой фонд отечественного театра и кино. Собянин подчеркнул, что ее образ героини ленты "Москва слезам не верит" стал культовым.

Кроме того, россияне глубоко уважают актрису благодаря ее профессионализму, преданности искусству, интеллигентности и чуткости, отметил градоначальник.

"Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников", – добавил он.

Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Как уточнял худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, актриса умерла после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Прощание с артисткой пройдет в понедельник, 29 декабря, в Театре имени Пушкина. В этот день планируется гражданская панихида.

Алентова известна зрителям ролями в театре и кино. Она сыграла в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

