Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 17:56

Культура
Главная / Истории /

Актер Щербаков: Вера Алентова была великолепной женщиной и очаровательным человеком

"Человек особенного содержания": коллеги Веры Алентовой прощаются с народной артисткой

Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась в Москве на 84-м году жизни. Актрисе стало плохо на похоронах коллеги Анатолия Лобоцкого. Как на произошедшее отреагировали коллеги и близкие легенды советского кино – в материале Москвы 24.

"Дай бог, чтобы память о ней сохранилась дольше"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

О смерти народной артистки РФ Веры Алентовой сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина 25 декабря.

"Случилось большое горе. Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична", – сказано в сообщении.

Актрисе стало плохо во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким, который умер 20 декабря. Алентовой сразу вызвали скорую. По данным телеграм-канала Mash, через 22 минуты после того, как актрису поместили в машину, медики зафиксировали остановку сердца. Они пытались восстановить сердцебиение, реанимационные мероприятия продолжились и в больнице, однако это не помогло, и в ГКБ №1 констатировали смерть актрисы. Причиной стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

Соболезнования в связи со смертью легенды советского кино выразили коллеги. Александра Урсуляк назвала произошедшее большой потерей для театра имени Пушкина, сообщает News.ru.

Я безмерно уважала и любила Веру Валентиновну. Она для меня всегда была примером актрисы, которая по-настоящему служила искусству, преданно и верно, дисциплинированно и очень честно. Для нашего театра это очень большая потеря, и я соболезную всей ее семье и близким.
Александра Урсуляк
актриса

Актер Александр Михайлов в беседе с изданием рассказал, что шокирован известием о смерти коллеги.

"Очень красивая женщина, умница, потрясающая актриса, замечательный человек. Мы с ней во ВГИКе вместе преподавали на одной кафедре актерского мастерства. Не так давно ее видел", – сказал Михайлов.

Актер и телеведущий Александр Олешко в беседе с RT отметил, что благодарен вселенной за знакомство с Верой Валентиновной. Олешко рассказал, что после совместных съемок в картине "Зависть богов" они поддерживали общение, старшая коллега всегда была внимательна и учтива.

Я очень соболезную всей нашей стране, которая сегодня потеряла такую прекрасную актрису любимую. Я очень соболезную Юле, я очень соболезную внукам. Очень грустно терять людей совершенно особенного содержания и особенного поколения.
Александр Олешко
актер, телеведущий, пародист, народный артист РФ

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с 78.ru также выразил сожаление в связи со смертью коллеги.

"Человек хороший, добрый, отличный, прекрасная актриса. Очень жаль, конечно. Я сочувствую и царство ей небесное", – сказал Басилашивли.

Актер Андрей Ургант отметил, что Алентова много сделала для отечественного искусства.

"Ко всем, кто близко ее знал, для кого это личная трагедия, я отношусь с пониманием, сочувствием. И присоединяюсь ко всем голосам, которые скорбят и помнят этого человека. Дай бог, чтобы память о ней сохранилась дольше", – подчеркнул он.

Актер Борис Щербаков тоже назвал уход коллеги огромной потерей для кинематографа, сообщает телеканал "360".

"Это была прекрасная артистка, великолепная женщина, очаровательный человек. Я имел счастье работать с ней, это было одно удовольствие", – поделился он.

Единственная дочь Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, разместила в своих соцсетях совместное фото родителей (отец Юлии, режиссер Владимир Меньшов, ушел из жизни в 2021 году).

Мамы больше нет. Теперь они вместе.
Юлия Меньшова
актриса и телеведущая

Церемония прощания с народной артисткой пройдет в Театре имени Пушкина. Дата пока не известна.

Один театр и одна любовь на всю жизнь

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"; режиссер – Владимир Меньшов; производство – киностудия "Мосфильм"

Вера Алентова родилась в Архангельской области в семье актеров. В 1965-м она окончила Школу-студию МХАТ. В том же году ее приняли в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, где она служила до конца жизни.

В кино Алентова дебютировала в 1965 году в роли учительницы Лидии Федоровны в драме Николая Литуса и Леонида Ризина о советских летчиках "Дни летные". В фильмографии актрисы почти четыре десятка проектов, среди которых "Звезды и солдаты" (1967), "Время для размышлений" (1982), "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "И все-таки я люблю..." (2008).

Всесоюзную известность и любовь Вера Валентиновна завоевала благодаря роли Катерины в мелодраме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979). Картина стала лидером советского кинопроката 1980 года: тогда ее посмотрело около 90 миллионов человек. В 1981 году лента получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Еще будучи студенткой, в 1963 году Алентова вышла замуж за сокурсника, актера и режиссера Владимира Меньшова. Супруги прожили в браке почти 60 лет вплоть до смерти Меньшова.

Читайте также


утратыкультураистории

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика