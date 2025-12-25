Актер Щербаков: Вера Алентова была великолепной женщиной и очаровательным человеком

Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась в Москве на 84-м году жизни. Актрисе стало плохо на похоронах коллеги Анатолия Лобоцкого. Как на произошедшее отреагировали коллеги и близкие легенды советского кино – в материале Москвы 24.

"Дай бог, чтобы память о ней сохранилась дольше"

О смерти народной артистки РФ Веры Алентовой сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина 25 декабря.

"Случилось большое горе. Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична", – сказано в сообщении.

Актрисе стало плохо во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким, который умер 20 декабря. Алентовой сразу вызвали скорую. По данным телеграм-канала Mash, через 22 минуты после того, как актрису поместили в машину, медики зафиксировали остановку сердца. Они пытались восстановить сердцебиение, реанимационные мероприятия продолжились и в больнице, однако это не помогло, и в ГКБ №1 констатировали смерть актрисы. Причиной стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

Соболезнования в связи со смертью легенды советского кино выразили коллеги. Александра Урсуляк назвала произошедшее большой потерей для театра имени Пушкина, сообщает News.ru.





Александра Урсуляк актриса Я безмерно уважала и любила Веру Валентиновну. Она для меня всегда была примером актрисы, которая по-настоящему служила искусству, преданно и верно, дисциплинированно и очень честно. Для нашего театра это очень большая потеря, и я соболезную всей ее семье и близким.

Актер Александр Михайлов в беседе с изданием рассказал, что шокирован известием о смерти коллеги.

"Очень красивая женщина, умница, потрясающая актриса, замечательный человек. Мы с ней во ВГИКе вместе преподавали на одной кафедре актерского мастерства. Не так давно ее видел", – сказал Михайлов.

Актер и телеведущий Александр Олешко в беседе с RT отметил, что благодарен вселенной за знакомство с Верой Валентиновной. Олешко рассказал, что после совместных съемок в картине "Зависть богов" они поддерживали общение, старшая коллега всегда была внимательна и учтива.





Александр Олешко актер, телеведущий, пародист, народный артист РФ Я очень соболезную всей нашей стране, которая сегодня потеряла такую прекрасную актрису любимую. Я очень соболезную Юле, я очень соболезную внукам. Очень грустно терять людей совершенно особенного содержания и особенного поколения.

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с 78.ru также выразил сожаление в связи со смертью коллеги.

"Человек хороший, добрый, отличный, прекрасная актриса. Очень жаль, конечно. Я сочувствую и царство ей небесное", – сказал Басилашивли.

Актер Андрей Ургант отметил, что Алентова много сделала для отечественного искусства.

"Ко всем, кто близко ее знал, для кого это личная трагедия, я отношусь с пониманием, сочувствием. И присоединяюсь ко всем голосам, которые скорбят и помнят этого человека. Дай бог, чтобы память о ней сохранилась дольше", – подчеркнул он.

Актер Борис Щербаков тоже назвал уход коллеги огромной потерей для кинематографа, сообщает телеканал "360".

"Это была прекрасная артистка, великолепная женщина, очаровательный человек. Я имел счастье работать с ней, это было одно удовольствие", – поделился он.

Единственная дочь Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, разместила в своих соцсетях совместное фото родителей (отец Юлии, режиссер Владимир Меньшов, ушел из жизни в 2021 году).



Юлия Меньшова актриса и телеведущая Мамы больше нет. Теперь они вместе.

Церемония прощания с народной артисткой пройдет в Театре имени Пушкина. Дата пока не известна.

Один театр и одна любовь на всю жизнь

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"; режиссер – Владимир Меньшов; производство – киностудия "Мосфильм"

Вера Алентова родилась в Архангельской области в семье актеров. В 1965-м она окончила Школу-студию МХАТ. В том же году ее приняли в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, где она служила до конца жизни.

В кино Алентова дебютировала в 1965 году в роли учительницы Лидии Федоровны в драме Николая Литуса и Леонида Ризина о советских летчиках "Дни летные". В фильмографии актрисы почти четыре десятка проектов, среди которых "Звезды и солдаты" (1967), "Время для размышлений" (1982), "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "И все-таки я люблю..." (2008).

Всесоюзную известность и любовь Вера Валентиновна завоевала благодаря роли Катерины в мелодраме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979). Картина стала лидером советского кинопроката 1980 года: тогда ее посмотрело около 90 миллионов человек. В 1981 году лента получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

С 2009 года руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Еще будучи студенткой, в 1963 году Алентова вышла замуж за сокурсника, актера и режиссера Владимира Меньшова. Супруги прожили в браке почти 60 лет вплоть до смерти Меньшова.