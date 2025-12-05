Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 15:02

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Актер из фильма "Мемуары гейши" Кэри-Хироюки Тагава умер от осложнений после инсульта

Принял православие и стал гражданином РФ: чем запомнился актер Кэри-Хироюки Тагава

Умер актер и продюсер Кэри-Хироюки Тагава, снявшийся в фильмах Mortal Kombat и "Мемуары гейши". Он не только построил успешную карьеру в Голливуде, но и успел сняться в российской ленте, а также получить гражданство РФ. Подробности – читайте в материале Москвы 24.

"Всегда готов прийти на помощь"

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

5 декабря стало известно о смерти американского актера и продюсера японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава. Он умер в окружении родных и близких в возрасте 75 лет из-за осложнений после перенесенного инсульта.

За свою творческую карьеру Тагава несколько раз посещал Россию. В 2015 году он сыграл священника Николая в российском фильме "Иерей-сан. Исповедь самурая" режиссера Егора Баранова. После работы в этом проекте Тагава принял православное крещение, получив имя Пантелеимон.

Актриса Любовь Толкалина, снявшаяся в этом фильме, рассказала журналистам, что помолится за Кэри и закажет панихиду по православной традиции, сообщает "Газета.ру". Толкалина добавила, что Тагава учил всю команду соблюдать "культуру" работы актера в кадре и преподавал ей медитации.

На площадке с ним было удивительно спокойно. Он научил всю группу, например, тому, что когда он работает на крупном плане, за камерой и за оператором не должно быть никого из съемочной группы, либо все должны соблюдать тишину и быть полностью погруженными в то, что происходит в кадре, потому что действительно российское кинопроизводство часто пренебрегает такими важными вещами, как работа на крупном плане актера.
Любовь Толкалина
актриса

Актер Игорь Жижикин, который работал с Тагавой не только в этом проекте, тоже с теплотой отозвался о коллеге.

"Я с ним не только в "Иерей-сан" снимался, но и до этого в Америке. И это я его пригласил на съемки "Иерея". Великолепный актер и человек, всегда готов прийти на помощь", – отметил он.

В 2016-м году актер стал гражданином России, однако не проживал здесь и не имел недвижимости.

По данным СМИ, Тагава последний раз был в России в 2018 году. Он прилетел прямым рейсом из Японии ради матча Франция – Хорватия в рамках Чемпионата мира по футболу. Кроме того, актер посетил 40-й Московский международный кинофестиваль. По информации телеграм-канала Shot, Тагава "очень любил Россию и мечтал сыграть в российской исторической драме".

Последние годы актер провел на острове Кауаи. У него есть трое детей и двое внуков.

Звезда Mortal Kombat

Фото: кадр из фильма "Смертельная битва"; режиссер - Пол У. С. Андерсон; производство - киностудия Threshold Entertainment

Кэри-Хироюки Тагава родился 27 сентября 1950 года в Токио в семье американского военнослужащего и японской актрисы. Позже семья перебралась в США, где и прошло детство актера.

В Южной Калифорнии Тагава начал заниматься актерским мастерством, карате и продолжил осваивать боевые искусства в университете. Позже актер вернулся в Японию, чтобы учиться боевым искусствам у мастера Накаямы.

В фильмографии актера порядка 150 проектов. Прорывной для Тагавы стала роль в фильме Бернардо Бертолуччи "Последний император" (1987). Картина получила статуэтки "Оскар" сразу в девяти номинациях.

Также Тагава прославился благодаря образу колдуна Шан Цзуна во вселенной Mortal Kombat. Впервые он исполнил эту роль в 1995-м году, а позже его герой появился в продолжении, вышедшем в 1997-м году. Впоследствии он повторил появился в экранизациях 2013 и 2015 годов.

В 2019-м он озвучил персонажа одной из версий видеоигры и предоставил свое изображение для видеоигры Mortal Kombat 2023 года.

"Это был идеальный момент для Mortal Kombat. Когда мы снимали фильм, видеоигра занимала четвертое или пятое место по популярности, и влияние фильма, безусловно, было связано с созданием видеоигр", – рассказал Тагава о своей работе.

Тагава сыграл ключевую роль в другой экранизации популярной франшизы видеоигр – он воплотил на экране роль Хейхати Мисимы, одного из главных персонажей вселенной Tekken.

Также он сыграл в лентах "Перл-Харбор", "Планета обезьян", "Мемуары гейши", "47 ронинов", "Лицензия на убийство". Последним крупным проектом стал сериал "Человек в высоком замке", где Тагава сыграл роль министра торговли Нобусукэ Тагоми. Однако актер снимался и после, а также озвучивал мультфильмы.

На протяжении профессиональной жизни актер работал с такими режиссерами, как Филип Кауфман, Тим Бертон, Майкл Бэй, Джон Карпентер.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика