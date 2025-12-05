Актер из фильма "Мемуары гейши" Кэри-Хироюки Тагава умер от осложнений после инсульта

Умер актер и продюсер Кэри-Хироюки Тагава, снявшийся в фильмах Mortal Kombat и "Мемуары гейши". Он не только построил успешную карьеру в Голливуде, но и успел сняться в российской ленте, а также получить гражданство РФ. Подробности – читайте в материале Москвы 24.

"Всегда готов прийти на помощь"

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

5 декабря стало известно о смерти американского актера и продюсера японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава. Он умер в окружении родных и близких в возрасте 75 лет из-за осложнений после перенесенного инсульта.

За свою творческую карьеру Тагава несколько раз посещал Россию. В 2015 году он сыграл священника Николая в российском фильме "Иерей-сан. Исповедь самурая" режиссера Егора Баранова. После работы в этом проекте Тагава принял православное крещение, получив имя Пантелеимон.

Актриса Любовь Толкалина, снявшаяся в этом фильме, рассказала журналистам, что помолится за Кэри и закажет панихиду по православной традиции, сообщает "Газета.ру". Толкалина добавила, что Тагава учил всю команду соблюдать "культуру" работы актера в кадре и преподавал ей медитации.





Любовь Толкалина актриса На площадке с ним было удивительно спокойно. Он научил всю группу, например, тому, что когда он работает на крупном плане, за камерой и за оператором не должно быть никого из съемочной группы, либо все должны соблюдать тишину и быть полностью погруженными в то, что происходит в кадре, потому что действительно российское кинопроизводство часто пренебрегает такими важными вещами, как работа на крупном плане актера.

Актер Игорь Жижикин, который работал с Тагавой не только в этом проекте, тоже с теплотой отозвался о коллеге.

"Я с ним не только в "Иерей-сан" снимался, но и до этого в Америке. И это я его пригласил на съемки "Иерея". Великолепный актер и человек, всегда готов прийти на помощь", – отметил он.

В 2016-м году актер стал гражданином России, однако не проживал здесь и не имел недвижимости.

По данным СМИ, Тагава последний раз был в России в 2018 году. Он прилетел прямым рейсом из Японии ради матча Франция – Хорватия в рамках Чемпионата мира по футболу. Кроме того, актер посетил 40-й Московский международный кинофестиваль. По информации телеграм-канала Shot, Тагава "очень любил Россию и мечтал сыграть в российской исторической драме".

Последние годы актер провел на острове Кауаи. У него есть трое детей и двое внуков.

Звезда Mortal Kombat

Фото: кадр из фильма "Смертельная битва"; режиссер - Пол У. С. Андерсон; производство - киностудия Threshold Entertainment

Кэри-Хироюки Тагава родился 27 сентября 1950 года в Токио в семье американского военнослужащего и японской актрисы. Позже семья перебралась в США, где и прошло детство актера.

В Южной Калифорнии Тагава начал заниматься актерским мастерством, карате и продолжил осваивать боевые искусства в университете. Позже актер вернулся в Японию, чтобы учиться боевым искусствам у мастера Накаямы.

В фильмографии актера порядка 150 проектов. Прорывной для Тагавы стала роль в фильме Бернардо Бертолуччи "Последний император" (1987). Картина получила статуэтки "Оскар" сразу в девяти номинациях.

Также Тагава прославился благодаря образу колдуна Шан Цзуна во вселенной Mortal Kombat. Впервые он исполнил эту роль в 1995-м году, а позже его герой появился в продолжении, вышедшем в 1997-м году. Впоследствии он повторил появился в экранизациях 2013 и 2015 годов.

В 2019-м он озвучил персонажа одной из версий видеоигры и предоставил свое изображение для видеоигры Mortal Kombat 2023 года.

"Это был идеальный момент для Mortal Kombat. Когда мы снимали фильм, видеоигра занимала четвертое или пятое место по популярности, и влияние фильма, безусловно, было связано с созданием видеоигр", – рассказал Тагава о своей работе.

Тагава сыграл ключевую роль в другой экранизации популярной франшизы видеоигр – он воплотил на экране роль Хейхати Мисимы, одного из главных персонажей вселенной Tekken.

Также он сыграл в лентах "Перл-Харбор", "Планета обезьян", "Мемуары гейши", "47 ронинов", "Лицензия на убийство". Последним крупным проектом стал сериал "Человек в высоком замке", где Тагава сыграл роль министра торговли Нобусукэ Тагоми. Однако актер снимался и после, а также озвучивал мультфильмы.

На протяжении профессиональной жизни актер работал с такими режиссерами, как Филип Кауфман, Тим Бертон, Майкл Бэй, Джон Карпентер.