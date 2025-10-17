Коллеги сооснователя Kiss Пола Фрейли выразили соболезнования в связи с его смертью

Гитарист и сооснователь культовой рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли скончался на 75 году жизни. Чем запомнился музыкант и какую жизнь прожил, расскажет Москва 24.

"Он всегда будет частью наследия Kiss"

Фото: AP Photo/Invision/AP/Rob Grabowski

16 октября мировые СМИ сообщили о смерти 74-летнего сооснователя и гитариста рок-группы Kiss Пола Дэниела Фрейли. По словам семьи музыканта, он скончался из-за полученных недавно травм.

"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любовью, заботой, мирными словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир", – рассказали родственники музыканта.

После смерти музыканта коллеги Фрейли из группы Kiss, гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, сделали совместное заявление в издании Page Six.





Пол Стэнли и басист Джин Симмонс Он был важным и незаменимым рок-солдатом в один из самых важных периодов становления группы и ее истории. Он есть и всегда будет частью наследия Kiss.

Гитарист рок-группы Pearl Jam Майк Маккриди также выразил соболезнования в связи со смертью Фрейли. Он отметил, что Пол изменил его жизнь, ведь именно под его влиянием Майк стал заниматься музыкой.

"Все мои друзья провели неисчислимые часы, обсуждая Kiss. Эйс был моим героем, а также я бы счел его другом. Я годами бесконечно изучал его соло. <...> Я бы не взял гитару без влияния Эйса и Kiss", – написал Маккриди в своем блоге.

Вокалист хард-рок-группы Poison Брет Майклс с благодарностью вспомнил совместные с Эйсом выступления.

"Эйс, мой брат, я, конечно, не могу в полной мере отблагодарить тебя за годы прекрасной музыки, за множество фестивалей, на которых мы вместе выступили, и за твою соло-гитару", – отметил Брет в своих соцсетях.

В конце сентября Фрейли, известный под псевдонимом Эйс, упал на своей студии звукозаписи и ударился головой, после чего ему понадобилась помощь врачей. По данным СМИ, музыкант несколько недель провел в больнице. У Эйса произошло кровоизлияние в мозг, поэтому его подключили к аппарату искусственного кровообращения, отмечала газета The Guardian.

В связи с этим пресса сообщила, что сначала Фрейли отменил выступление на ярмарке Antelope Valley Fair в Калифорнии. При этом представители рок-звезды уверяли фанатов, что Эйс в порядке, просто медики посоветовали ему "воздержаться от поездок". Однако 11 октября стало известно, что музыкант отменил все концерты до конца года из-за проблем со здоровьем.

"Я – аномалия"

Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS/Richard Drew

Фрейли был одним из основателей культовой группы Kiss с 1972 года наряду с гитаристом Полом Стэнли, басистом и вокалистом Джином Симмонсом и барабанщиком Питером Криссом. Во многом благодаря ему коллектив приобрел уникальное звучание и имидж: Фрейли и Стэнли разработали логотип группы, а каждый участник придумал себе образ, который складывался из кожаного костюма и черно-белого грима. Симмонс был Демоном, Стэнли – Звездным мальчиком, Крисс – Человеком-кошкой, а Фрейли взял себе псевдоним Space Ace ("Космический ас"), лицо разрисовывал серебряными звездами. Музыканты более десяти лет скрывали лица, появляясь на публике исключительно с гримом.

В 1983-м все участники впервые предстали без масок на пресс-конференции, правда, в 1996-м вернулись к своим образам.

Фрейли запомнился не только виртуозной игрой, но и сценическими эффектами, в частности "дымящейся гитарой": в инструмент были встроены две дымовые "бомбы" и кварцевые источники света.

Примечательно, что Пол был самоучкой и не скрывал этого: он не имел профильного образования, не учился в музыкальной школе и не брал уроки игры на гитаре. Об этом Эйс рассказывал в одном из иинтервью.





Пол "Эйс" Фрейли музыкант Я аномалия, я музыкант без образования. Я не умею разбираться в музыке, но я один из самых известных гитаристов в мире, так что поди разберись.

18 сентября 1978 года каждый из участников Kiss выпустил сольный альбом. При этом, по данным СМИ, именно пластинка Фрейли продавалась лучше остальных.

В 1982 году Эйс ушел из группы и создал свой коллектив Frehley's Comet. Однако новый рок-бэнд не добился успеха, и в 1996-м Фрейли вновь вернулся в Kiss и играл в нем до 2002 года. Затем гитарист решил вплотную заняться сольной карьерой. В 2024-м музыкант выпустил свой альбом 10,000 Volts. Пластинка возглавила чарты Billboard.

"Среди четырех основателей Kiss я определенно был самым успешным сольным исполнителем", – говорил он в одном из интервью.

В 2014-м Эйс наряду с тремя другими основателями группы был включен в Зал славы рок-н-ролла.

По данным СМИ, в последние годы отношения между Фрейли и Симмонсом ухудшились. Джин заявил в интервью в 2019 году, что Эйса и Питера Крисса увольняли из группы из-за "наркотиков, алкоголя, плохого поведения, непрофессионализма". Симмонс также добавил, что коллеги "не справлялись", да и в данный момент не способны отыграть больше пары песен.

В ответ Пол обратился к коллеге в соцсетях, отметив, что уходил из Kiss "по собственной воле", кроме того, он "трезв уже больше 12 лет" и все эти годы успешно выходит на сцену и отыгрывает полноценные шоу.

"Я самый успешный сольный артист оригинального состава Kiss и горжусь этим! Вы с Полом не раз безуспешно пытались испортить мою сольную карьеру", – добавлял Фрейли.

По данным прессы, Пол не присоединился к прощальным концертам группы в 2022-м и 2023-м из-за неприязненных отношений с бывшими товарищами.