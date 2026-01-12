Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о подготовке к возведению пешеходного моста на Болотной набережной, длина которого составит около 170 метров, а ширина – 5,4 метра.

По словам мэра, новая конструкция соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Пропускная способность пешеходного моста составит до 1,5 тысячи человек в час.

Планируется строительство четырех сходов – с лестницами и пандусами для маломобильных горожан. Благодаря этому горожане смогут дойти от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ДК "ГЭС-2" в 2 раза быстрее.

"Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг", – отметил Собянин.

Мэр также рассказал, что строительство будет осуществляться с воды. Таким образом, проезд для автомобилей не заблокируют. Для проведения работ подготовлен специальный флот, в составе которого находятся баржи, плавучий кран и буксиры.

"Используем современные инженерные решения, которые позволяют работать в сжатых границах строительной площадки и в зимний период", – заключил Собянин.

Ранее новый пешеходный мост через Черное озеро связал столичную Некрасовку и подмосковные Люберцы. Проект был реализован совместно с Московской областью.

Собянин указал, что для жителей Подмосковья мост, длина которого составляет почти полкилометра, станет удобным транзитным маршрутом к станции метро "Некрасовка" – добраться до нее можно на 15 минут быстрее. Помимо этого, было благоустроено озеро Черное и создан парк "Дружба".

