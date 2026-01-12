Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 10:55

Мэр Москвы

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о подготовке к возведению пешеходного моста на Болотной набережной, длина которого составит около 170 метров, а ширина – 5,4 метра.

По словам мэра, новая конструкция соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Пропускная способность пешеходного моста составит до 1,5 тысячи человек в час.

Планируется строительство четырех сходов – с лестницами и пандусами для маломобильных горожан. Благодаря этому горожане смогут дойти от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ДК "ГЭС-2" в 2 раза быстрее.

"Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг", – отметил Собянин.

Мэр также рассказал, что строительство будет осуществляться с воды. Таким образом, проезд для автомобилей не заблокируют. Для проведения работ подготовлен специальный флот, в составе которого находятся баржи, плавучий кран и буксиры.

"Используем современные инженерные решения, которые позволяют работать в сжатых границах строительной площадки и в зимний период", – заключил Собянин.

Ранее новый пешеходный мост через Черное озеро связал столичную Некрасовку и подмосковные Люберцы. Проект был реализован совместно с Московской областью.

Собянин указал, что для жителей Подмосковья мост, длина которого составляет почти полкилометра, станет удобным транзитным маршрутом к станции метро "Некрасовка" – добраться до нее можно на 15 минут быстрее. Помимо этого, было благоустроено озеро Черное и создан парк "Дружба".

Собянин: две благоустроенные набережные появятся в Мнёвниковской пойме

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика