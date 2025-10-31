Фото: Градостроительный комплекс Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы. О ходе работ он поделился в мессенджере MAX.

В настоящее время смонтировано свыше половины пролетного строения моста, расположенного в створе Новозаводской улицы. Мэр рассказал, что конструкция возводится "в навес", то есть прямо над водой. По его словам, это позволяет не приостанавливать движение электросудов по Москве-реке.



На данный момент специалисты обустроили две большие секции пролета – над левым берегом и руслом реки. Сейчас осуществляются работы по укрупнительной сборке металлоконструкций. Затем начнется монтаж пролетного строения над правым берегом. После планируется установка 86-метрового пилона, который станет опорой всей конструкции.



Собянин отметил, что новый мост, где будет организовано четырехполосное движение, обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду. В результате появится дополнительный маршрут с районом Хорошёво-Мнёвники, благодаря которому можно будет быстрее добраться до кластера в Мнёвниковской пойме, а также к территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, где недавно был открыт Национальный космический центр.

Ранее новый пешеходный мост через Черное озеро связал столичную Некрасовку и подмосковные Люберцы. Мэр отметил, что проект был реализован совместно с Московской областью.

Собянин указал, что для жителей Подмосковья мост, длина которого составляет почти полкилометра, станет удобным транзитным маршрутом к станции метро "Некрасовка" – добраться до нее можно на 15 минут быстрее. Помимо этого, было благоустроено озеро Черное и создан парк "Дружба".

