Сергей Собянин: новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы

Столичную Некрасовку и подмосковные Люберцы теперь связывает новый пешеходный мост через Черное озеро. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что проект был реализован совместно с Московской областью.

"Помимо строительства, благоустроили озеро Черное и создали парк "Дружба". Оба объекта находятся на территории Москвы и области", – уточнил Собянин.

По его словам, для жителей Подмосковья мост, длина которого составляет почти полкилометра, станет удобным транзитным маршрутом к станции метро "Некрасовка" – добраться до нее можно на 15 минут быстрее.

Градоначальник также рассказал, что в районе мост разбили парк на территории, ранее считавшейся заброшенной. Там обустроили все для комфортных прогулок, в том числе с детьми, и занятий спортом.

"Уверен, парк будет новой точкой притяжения для 155 тысяч жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского и Люберец", – заключил мэр.

