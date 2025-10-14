Собянин: в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о планах по обновлению дорог в одной из крупнейших бывших промзон столицы – Калошино. Она расположена в районе Метрогородок.

По словам мэра, специалисты реконструируют участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и до Проектируемого проезда № 2277, а также построят новую связку с Московским скоростным диаметром (МСД) в районе Пермской улицы.

Кроме того, там появятся современные остановки. Помимо этого, будут обновлены инженерные сети и благоустроена близлежащая территория. Для связи новых жилых комплексов со станциями рельсового каркаса планируется внести изменения в маршруты наземного транспорта.



В результате, как отметил Собянин, должна улучшиться транспортная доступность Метрогородка. По его словам, это важно почти для 40 тысяч горожан, которые проживают в Калошине. Все работы будут завершены в 2028 году.

Ранее мэр сообщал о модернизации транспортной инфраструктуры у станции "Лесопарковая" Бутовской линии метро. В частности, планируется возвести и отремонтировать более 4,5 километра дорог, которые находятся на стыке трех районов – Чертаново Южное, Ясенево и Северное Бутово. Собянин напомнил, что там живут более 400 тысяч горожан.



Кроме того, специалисты приведут в порядок участок съезда с МКАД на Варшавское шоссе в сторону области, построят боковые съезды с внутренней и внешней сторон МКАД в районе развязки с улицей Поляны, а также оборудуют проектируемые проезды с северной и южной сторон от вестибюля "Лесопарковой".