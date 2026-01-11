Президент Кубы заявил о готовности защищаться "до последней капли крови"

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Куба готова "до последней капли крови" защищать свою независимость. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

Он подчеркнул, что Куба является свободной, независимой и суверенной страной.

"Никто нам не диктует, что делать. Куба не нападает, это на нее нападают США уже 66 лет, Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови", – написал Диас-Канель в X.

По его словам, именно американские власти "превращают в бизнес все, включая человеческие жизни".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба и ее правительство близки к падению из-за отсутствия доходов. По словам американского лидера, Куба имеет большие проблемы и она "висит на волоске".

Госсекретарь Штатов Марко Рубио также не исключал, что власти островного государства могут стать следующей целью американской администрации после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.