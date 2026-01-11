Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 20:40

Политика

Президент Кубы заявил о готовности защищаться "до последней капли крови"

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Куба готова "до последней капли крови" защищать свою независимость. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

Он подчеркнул, что Куба является свободной, независимой и суверенной страной.

"Никто нам не диктует, что делать. Куба не нападает, это на нее нападают США уже 66 лет, Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови", – написал Диас-Канель в X.

По его словам, именно американские власти "превращают в бизнес все, включая человеческие жизни".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба и ее правительство близки к падению из-за отсутствия доходов. По словам американского лидера, Куба имеет большие проблемы и она "висит на волоске".

Госсекретарь Штатов Марко Рубио также не исключал, что власти островного государства могут стать следующей целью американской администрации после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика