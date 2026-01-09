Трамп допустил, что операция в Венесуэле была местью со стороны Рубио

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что военная операция в Венесуэле могла быть местью со стороны госсекретаря США Марко Рубио, который родился в семье кубинских эмигрантов.

Глава Белого дома подчеркнул, что Рубио "хорошо знает Кубу". Кроме того, он обратил внимание, что этот остров "полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти".

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, в ходе которой захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В результате произошедшего не менее 100 человек погибли .

Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме". Также им предъявлены обвинения в ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре с целью владения этими средствами против США.

Во время первого заседания, которое прошло в Нью-Йорке 5 января, президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. В этот же день исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. В своей речи она подчеркнула, что Мадуро и его супруга находятся в заложниках у США.

После этого Рубио заявлял, что власти Кубы могут стать следующей целью администрации США, так как они представляют огромную проблему для Вашингтона. По мнению Трампа, островное государство "висит на волоске".

У американского лидера спросили, пришло ли время усилить давление на Кубу, на что Трамп заявил, что вряд ли можно оказать еще большее давление, кроме как прийти туда и "повзрывать там все".

