Трамп заявил, что США будут контролировать Венесуэлу дольше года
Фото: AP Photo/Evan Vucci
США будут сохранять контроль над Венесуэлой больше года. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете New York Times.
Как отметил глава Белого дома, он опасался провала операции в Венесуэле подобной случаю в Иране в 1980 году, который разрушил администрацию бывшего лидера США Джимми Картера. Газета напомнила, что тогда была организовала операция по спасению 52 заложников, и американский вертолет столкнулся с самолетом в пустыне.
"Я не знаю, выиграл бы он выборы, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов", – сказал Трамп.
По словам президента США, Вашингтон планирует восстановить Венесуэлу, снижая цены на нефть за счет ее ресурсов.
При этом глава Белого дома не стал отвечать, разговаривал ли он с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, но уточнил, что с ней постоянно держит контакт госсекретарь США Марко Рубио.
Трамп добавил, что хотел бы посетить страну в будущем, когда это станет безопасно.
США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.
Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Мадуро также указал, что продолжает являться главой страны.
МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности оказывать Венесуэле необходимую поддержку, указав, что РФ приветствует усилия страны по защите суверенитета и национальных интересов.
