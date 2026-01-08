Форма поиска по сайту

08 января, 11:28

Политика

Трамп заявил, что США будут контролировать Венесуэлу дольше года

Фото: AP Photo/Evan Vucci

США будут сохранять контроль над Венесуэлой больше года. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете New York Times.

Как отметил глава Белого дома, он опасался провала операции в Венесуэле подобной случаю в Иране в 1980 году, который разрушил администрацию бывшего лидера США Джимми Картера. Газета напомнила, что тогда была организовала операция по спасению 52 заложников, и американский вертолет столкнулся с самолетом в пустыне.

"Я не знаю, выиграл бы он выборы, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов", – сказал Трамп.

По словам президента США, Вашингтон планирует восстановить Венесуэлу, снижая цены на нефть за счет ее ресурсов.

При этом глава Белого дома не стал отвечать, разговаривал ли он с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес, но уточнил, что с ней постоянно держит контакт госсекретарь США Марко Рубио.

Трамп добавил, что хотел бы посетить страну в будущем, когда это станет безопасно.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Мадуро также указал, что продолжает являться главой страны.

МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности оказывать Венесуэле необходимую поддержку, указав, что РФ приветствует усилия страны по защите суверенитета и национальных интересов.

Дональд Трамп заявил о передаче Венесуэлой до 50 млн баррелей нефти США

