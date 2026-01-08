Не менее 100 человек погибли в результате военной операции США в Венесуэле

Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix

По меньшей мере 100 человек погибли в результате действий армии США на территории Венесуэлы. Об этом в интервью телеканалу Telesur сообщил вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо.

Он подчеркнул, что Венесуэла подверглась "вероломному нападению" со стороны Штатов. К настоящему моменту известно о сотне погибших людей.

"Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения", – добавил Кабельо.

Он также сообщил, что военные США не планировали увозить супругу президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес. По его словам, она сама попросила забрать ее вместе с мужем.

Американские военные провели операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли Мадуро и его жену. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

В связи с этим в стране был объявлен семидневный национальный траур. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула, что он объявляется в память о "мучениках, самоотверженно отдавших жизни за святую родину".