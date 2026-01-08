Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что Венесуэла сможет использовать прибыль от нефти только для закупок в США

Фото: depositphotos/carloscastilla

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только продукцию США на деньги, которые страна выручит от новой сделки по продаже своей нефти. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что речь идет об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах и оборудовании для энергосистемы.

ВС США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские военные захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Сесилию Флорес.Трамп предъявил им обвинения в «наркотерроризме» против граждан Америки.

Впоследствии американский лидер заявил, что венесуэльские власти передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для реализации. Нефть будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к разгрузочным терминалам США.

