Трамп заявил, что Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти

Фото: depositphotos/carloscastilla

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США до 50 миллионов баррелей нефти для продажи. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, речь идет о 30-50 миллионов баррелей высококачественной нефти, в отношении которой действуют санкции. Она будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к разгрузочным терминалам в США.

Американские военные провели операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Глава США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Мадуро также указал, что продолжает являться главой страны. Следующее заседание состоится 17 марта.

Новости мира: глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за призыв освободить Мадуро

