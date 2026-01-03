Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 января, 19:47

Политика

Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме" против граждан США

Фото: ТАСС/АР/Ariana Cubillos

Президент США Дональд Трамп обвинил супругу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в "наркотерроризме" против американцев. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

Трамп уточнил, целью американской операции в Венесуэле был захват Мадуро. По версии, изложенной им, Штаты "применили силу против крепости в центре Каракаса, чтобы привлечь к правосудию" Мадуро, которого он назвал "диктатором". Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер "был захвачен под покровом ночи".

"Он (Мадуро. – Прим. ред) лично руководил жестоким картелем, известным как картель солнц, который наводнил нашу страну смертоносным ядом, ответственным за гибель бесчисленного количества американцев, многих, многих американцев", – указал американский лидер.

По словам Трампа, действия Мадуро угрожали безопасности США и всего региона. Он утверждает, что президент Венесуэлы "оставался у власти и вел непрекращающуюся кампанию насилия, террора и подрывной деятельности против Соединенных Штатов Америки".

"Мадуро больше никогда не сможет угрожать американскому гражданину или кому-либо из Венесуэлы. Угроз больше не будет", – добавил он.

Кроме того, глава Белого дома сравнил операцию в Каракасе с операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

"Это была одна из самых впечатляющих, эффективных и мощных демонстраций американской военной мощи и профессионализма в американской истории. И если задуматься, у нас были и другие успешные операции, такие как нападение на Сулеймани", – сказал американский лидер.

Трамп указал, что во время операции по захвату Мадуро все военные возможности Венесуэлы были подавлены и "очень быстро выведены из строя".

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Лидер республики обвиняется в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

В МИД России призвали США освободить Мадуро и его жену, подчеркнув необходимость создания условий для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.

В МИД РФ сообщили, что информации о погибших или пострадавших россиянах в Венесуэле нет

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика