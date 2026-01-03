Трамп обвинил Мадуро и его жену в "наркотерроризме" против граждан США

Фото: ТАСС/АР/Ariana Cubillos

Президент США Дональд Трамп обвинил супругу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в "наркотерроризме" против американцев. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

Трамп уточнил, целью американской операции в Венесуэле был захват Мадуро. По версии, изложенной им, Штаты "применили силу против крепости в центре Каракаса, чтобы привлечь к правосудию" Мадуро, которого он назвал "диктатором". Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер "был захвачен под покровом ночи".

"Он (Мадуро. – Прим. ред) лично руководил жестоким картелем, известным как картель солнц, который наводнил нашу страну смертоносным ядом, ответственным за гибель бесчисленного количества американцев, многих, многих американцев", – указал американский лидер.

По словам Трампа, действия Мадуро угрожали безопасности США и всего региона. Он утверждает, что президент Венесуэлы "оставался у власти и вел непрекращающуюся кампанию насилия, террора и подрывной деятельности против Соединенных Штатов Америки".

"Мадуро больше никогда не сможет угрожать американскому гражданину или кому-либо из Венесуэлы. Угроз больше не будет", – добавил он.

Кроме того, глава Белого дома сравнил операцию в Каракасе с операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

"Это была одна из самых впечатляющих, эффективных и мощных демонстраций американской военной мощи и профессионализма в американской истории. И если задуматься, у нас были и другие успешные операции, такие как нападение на Сулеймани", – сказал американский лидер.

Трамп указал, что во время операции по захвату Мадуро все военные возможности Венесуэлы были подавлены и "очень быстро выведены из строя".

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Лидер республики обвиняется в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

В МИД России призвали США освободить Мадуро и его жену, подчеркнув необходимость создания условий для решения проблем между Вашингтоном и Каракасом путем диалога.