Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 20:54

Общество

Циклон "Валли" принес в Москву рекордное число осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Циклон "Валли" установил новый рекорд по осадкам в Москве. За неполные сутки он принес в столицу 14 миллиметров снега, что стало максимальным значением для 19 февраля, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик напомнил, что ранее наивысший показатель был установлен в это же число в 1970 году. При этом точное значение нового рекорда станет известно позже.

Вместе с тем Леус обратил внимание на подмосковную Коломну, которая также оказалась близка к установлению погодного результата. К настоящему моменту там выпало 13 миллиметров осадков, что всего на 1 миллиметр меньше рекордного показателя, зафиксированного в 1968 году.

"Валли" обрушился на Москву утром 19 февраля. Пик циклона пришелся на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. После началось снижение интенсивности осадков. Их полное прекращение прогнозируется к утру 20-го числа.

На фоне метелей, гололедицы и усиления ветра в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности.

Вместе с тем непогода повлияла на транспортное сообщение мегаполиса. В частности, заторы на дорогах достигли 9 баллов, а средняя скорость движения составляла 24 километра в час.

В свою очередь, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский суммарно отменили порядка 30 рейсов. При этом в общей сложности с начала суток авиагавани отработали более 600 рейсов.

Пик циклона "Валли" пройден в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика