Циклон "Валли" принес в Москву рекордное число осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Циклон "Валли" установил новый рекорд по осадкам в Москве. За неполные сутки он принес в столицу 14 миллиметров снега, что стало максимальным значением для 19 февраля, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик напомнил, что ранее наивысший показатель был установлен в это же число в 1970 году. При этом точное значение нового рекорда станет известно позже.

Вместе с тем Леус обратил внимание на подмосковную Коломну, которая также оказалась близка к установлению погодного результата. К настоящему моменту там выпало 13 миллиметров осадков, что всего на 1 миллиметр меньше рекордного показателя, зафиксированного в 1968 году.

"Валли" обрушился на Москву утром 19 февраля. Пик циклона пришелся на период с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. После началось снижение интенсивности осадков. Их полное прекращение прогнозируется к утру 20-го числа.

На фоне метелей, гололедицы и усиления ветра в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности.

Вместе с тем непогода повлияла на транспортное сообщение мегаполиса. В частности, заторы на дорогах достигли 9 баллов, а средняя скорость движения составляла 24 километра в час.

В свою очередь, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский суммарно отменили порядка 30 рейсов. При этом в общей сложности с начала суток авиагавани отработали более 600 рейсов.

