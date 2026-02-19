Случай туберкулеза выявлен у сотрудника детсада в Звенигороде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор инициировал проверку после выявления у сотрудника детского сада в Звенигороде туберкулеза, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.

В рамках санитарно-эпидемиологического расследования специалисты уже выполнили все необходимые противоэпидемические мероприятия, а также установили круг контактных лиц зараженного в доме и дошкольном учреждении.

"Проведено их обследование на туберкулез. Проведены дезинфекционные мероприятия. Заболевший проходит лечение в стационаре", – добавили в ведомстве.

Ранее аналогичный диагноз был поставлен работнице одной из школ Санкт-Петербурга. Заболевание выявили у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды.

В связи с этим в образовательном учреждении сразу провели противоэпидемические мероприятия, в рамках которых продезинфицировали помещения и обследовали сотрудников пищеблока. Ситуацию на контроль взял глава администрации Приморского района города Богдан Заставный.