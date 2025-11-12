ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости туберкулезом в мире

Фото: 123RF.com/nikkimeel

Число случаев заболевания туберкулезом в 2024 году снизилось впервые с 2020-го после нескольких лет непрерывного роста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на глобальный отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что увеличение числа случаев туберкулеза в 2021–2023 годах было связано со снижением объема предоставления услуг в области диагностики и лечения заболевания на фоне пандемии COVID-19.

В период с 2023 по 2024 год коэффициент заболеваемости снизился на 1,7% и вернулся к уровню 2020-го, когда на 100 тысяч человек приходился всего 131 случай заражения. Общее число новых случаев за 2024-й составило 10,7 миллиона, а годом ранее – 10,8 миллиона, говорится в документе.

Ранее врач Иван Тарасенко рассказал, что туберкулез можно вылечить, но не всегда. Он остается сложным заболеванием, конкретных симптомов которого нет. При подозрении на заражение специалист посоветовал сделать компьютерную томографию по показанию лечащего врача.