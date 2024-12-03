ФМБА получило патент на анализатор дыхания для определения COVID-19 и туберкулеза

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на портативный анализатор дыхания, который может определить COVID-19, туберкулез и другие болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Устройство получило название "Электронный нос". Всего за несколько минут оно может провести диагностику респираторных инфекций. Принцип работы прибора основан на детектировании и математическом анализе сигналов газовых сенсоров, которые реагируют на выдыхаемый воздух. Усовершенствованная конструкция блока учитывает влияние внешней атмосферы на регистрируемые отклики.

По словам руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, для анализа результатов применяются методы машинного обучения и искусственного интеллекта. При этом на исследование уходит от 1,5 до 5 минут.

Ранее ФМБА сообщало, что создаваемый вакциной "Конвасэл" иммунный ответ может бороться с вариантом коронавирусной инфекции XEC. Антигенный состав меняться не будет.

Эффективность вакцины "Конвасэл" против коронавируса составляет 85,2% после третьей фазы испытаний. Среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%. В исследовании участвовали 5 229 добровольцев: 3 486 в группе вакцинации и 1 743 в группе плацебо, уточнило агентство.

