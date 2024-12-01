Гинцбург рассказал о действии новой онковакцины

Фото: 123RF/scyther5

Меланома после применения онковакцины, которую разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, рассасывается, кроме того, исчезают и метастазы. Такое заявление сделал директор центра Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

"В доклинике мы видим, что опухоль – меланома просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии", – поделился он.

Гинцбург сообщил, что в настоящее время планируется начать проверять влияние препарата на ряд других видов онкологических заболеваний, таких как рак легких, почек и поджелудочной железы. Он уточнил, что для этого планируется привлекать онкологические институты.

В сентябре 2024 года препарат прошел доклинические исследования. Гинцбург ранее заявлял, что клинические исследования препарата с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать к середине следующего года.