Минздрав: доклинические исследования вакцины от рака пройдены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Доклинические исследования вакцины от рака пройдены, ожидается разрешение начать первую фазу испытаний на добровольцах, сообщил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

По его словам, как только разрешат первую фазу, на сайте появится сообщение о наборе добровольцев с медицинскими показаниями.

"Добровольцы приходят, мы смотрим: можно – нельзя", – сказал Каприн на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", его цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что клинические исследования вакцины от рака с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать в РФ к середине следующего года. Вакцину проверяли на доклинических исследованиях на мышах. Специалисты отрабатывали технологию, чтобы создать препараты, которые бы могли гарантировать уничтожение опухоли и метастазы.

На полях ПМЭФ глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть получены к концу текущего года. Министр уточнил, что после этого специалисты смогут приступить к проведению клинических испытаний.

