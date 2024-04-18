Врач Черемушкин: употребление жирной и соленой пищи несет риск развития рака

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Ограничение жирной и соленой пищи может сократить риски развития рака, сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога, сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина.

"Требуется регулярное разнообразие зелени и овощей в рационе. Также рекомендую отказаться от употребления алкогольных напитков и сигарет", – посоветовал специалист.

Он объяснил, что химические вещества, которые используются для консервантов, также повышают риски развития опухолей. При этом и злоупотребление сахаром может вести к развитию онкологии, подчеркнул врач.

Как сообщает "Вечерняя Москва", россияне стали чаще стараться предупредить болезни, а не лечить их. К такому выводу пришли аналитики одной из медицинских платформ в Сети. Респондентам предлагалось оценить уровень своей тревоги от 1 до 5. Оказалось, что каждый третий опрошенный переживает на уровне от 4 до 5.



Для отслеживания состояния своего здоровья каждый второй опрошенный россиянин посещает врачей и сдает анализы, а каждый пятый пользуется современными устройствами для мониторинга. Еще 18 и 13% проходят медицинские чек-апы и пользуются приложениями для здорового образа жизни соответственно.



Эксперты подчеркнули, что такая тенденция стала заметнее после коронавируса, когда люди во всем мире столкнулись с сильной тревогой за свое здоровье. Указывается, что интерес к комплексным медосмотрам растет каждый год на 20–30%. При этом если старшее поколение обращается к врачам по необходимости, то превентивный подход разделяют опрошенные от 20 до 30 лет.



Самым популярным среди приложений для мониторинга физического состояния оказался шагомер. Чуть менее известными стали порталы для записи к врачам, счетчики калорий, программы для тренировок, умные будильники и трекеры выпитой воды. При этом россияне подчеркнули, что их функционала часто не хватает.

Так, опрошенные мечтают о приложении для сканирования показателей здоровья, проверки уровня витаминов в крови, трекере цифровой гигиены, аппетита и уровня усталости глаз, а также чат-боте психологической помощи.

"29% респондентов мечтают о появлении на рынке гаджета или приложения, которые будут сканировать показатели здоровья и выводить на экран риски", – добавили аналитики.

Ранее стало известно, что ученые РТУ МИРЭА создали препарат на основе хлорина, который позволит вывести на новый уровень диагностику и лечение онкологических заболеваний. Это органическое соединение, полученное в результате модификации хлорофилла – зеленого пигмента фотосинтезирующих растений. Препарат получился нетоксичным, уверены специалисты.