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15 мая, 09:26

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Онколог Черемушкин: аллергия, вызванная ботоксом, может спровоцировать рак

Онколог рассказал, что вызванная ботоксом аллергия может спровоцировать рак

Фото: 123RF/luckybusiness

Ботокс не оказывает прямого канцерогенного воздействия на организм, но аллергические реакции на инъекции могут спровоцировать онкологию. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина.

По словам специалиста, риски заболевания раком увеличиваются, когда аллергия выступает повторно – на коже возникают рубцы или другие дефекты.

Черемушкин подчеркнул, что такие случаи крайне редкие. Ботокс давно используется в косметологии, нет исследований, доказывающих его прямое влияние на развитие онкологии, заключил врач.

Ранее дерматовенеролог Марина Хрептик заявила, что неправильно подобранный филлер для коррекции губ или введение чрезмерного количества препарата могут привести к плохому результату. Она отметила, что пациент может исправить результат коррекции губ с помощью гиалуронидазы.

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