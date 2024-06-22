Гинцбург: исследования вакцины от рака на добровольцах могут начать к середине 2025 года

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Клинические исследования вакцины от рака с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать к середине следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, в настоящее время вакцину проверяют на доклинических исследованиях на мышах. Специалисты отрабатывают технологию, чтобы создать препараты, которые бы могли гарантировать уничтожение опухоли и метастазы.

Как подчеркнул эксперт, если все получится, то вакцина будет помогать при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Вместе с тем при этих видах заболевания метастазы возникают на ранних стадиях, поэтому вакцина будет актуальной, добавил Гинцбург.

Ранее на полях ПМЭФ глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть получены к концу текущего года. Министр уточнил, что после этого специалисты смогут приступить к проведению клинических испытаний.

До этого сообщалось, что ученые РТУ МИРЭА создали препарат на основе хлорина, который может вывести на новый уровень диагностику и лечение онкологических заболеваний. Химики рассказали, что препарат разработан за счет природоподобных технологий, что делает его намного безопаснее аналогов.

