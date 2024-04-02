Российские ученые создали препарат для лечения онкозаболеваний

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Ученые РТУ МИРЭА создали препарат на основе хлорина, который позволит вывести на новый уровень диагностику и лечение онкологических заболеваний. Об этом пишет RT.

Химики создали новую молекулу на основе хлорина. Это органическое соединение, полученное в результате модификации хлорофилла – зеленого пигмента фотосинтезирующих растений.

"Созданный нами препарат нетоксичен. Испытания с использованием доз, в 50 раз превышающих терапевтическую, не привели к гибели лабораторных животных", – прокомментировал доктор химических наук Михаил Грин.

По словам ученого, препарат разработан на основе природоподобных технологий, что делает его намного безопаснее аналогов. Через несколько часов после введения он метаболизируется в организме человека и выводится без последствий для здоровья.

В свою очередь, врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал News.ru, что стресс может приводить к развитию рака.

По словам эксперта, в организме человека наступает дисбаланс во время длительного стрессового состояния. Таким образом, стресс приводит к снижению иммунитета, который защищает организм от появления клеток с потенциалом опухолевого роста.

"Поэтому считается, что стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую. Следственно, нервные люди чаще страдают от онкологических заболеваний", – заключил Черемушкин.

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